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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بحضور وزيري التموين والهجرة.. "آمنة" يشارك في وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ

حجر اساس
حجر اساس
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شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صباح اليوم في وضع حجر الأساس لإقامة لمشروع انشاء  المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ؛ وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللواء جمال نور الدين، محافظ  كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ والمهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فير نبرو جلوبال.

وسيتم انشاء المنطقة اللوجستية على مساحة ٢٢ فدان تتضمن أنشطة متنوعة " تجارة نصف الجملة، انشطة تعبئة وتغليف،ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى".

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وزير التنمية المحلية يشارك في وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ بحضور وزيري التموين والهجرة حجر أساس المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ بحضور وزيري التموين والهجر