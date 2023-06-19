وزير الرياضة يهنئ ميار شريف لفوزها ببطولة فالنسيا المفتوحة للتنس

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة اللي اللاعبة ميار شريف وللاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي بعد فوز ميار شريف بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس المقامة بإسبانيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على تطور أداء ميار شريف، وإصرارها على تقديم مباريات قوية وأداء مشرف أمام كل منافسيها، والعزيمة على تحقيق الفوز، متوقعًا لها مزيد من التفوق والانجازات والتقدم في التصنيف الدولى للعبة خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي، وذلك بفضل التخطيط العلمي والاستراتيجية التي يتم العمل وفقا لها، فضلا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لأكثر من 300 لاعب من أبطالنا في مختلف اللعبات فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيًا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

ونجحت ميار شريف في تحقيق لقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس بعد الفوز في المباراة النهائية علي الإسبانية ريبيرا باسولس بنتيجة 2-0 بعد أداء مميز ومشرف طوال مباريات البطولة واستمرار تحقيق النتائج المميزة ورفع راية مصر في جميع المحافل الدولية