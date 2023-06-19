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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"الصحفيين" تعقد مائدة مستديرة لمناقشة دور الإعلام في تعزيز التعليم والتعلم لتواصل الأجيال

محمود كامل عضو مجلس
محمود كامل عضو مجلس الصحفيين
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تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين برئاسة محمود كامل عضو المجلس، مائدة مستديرة  تحت عنوان "دور الإعلام في تعزيز التعليم والتعلم لتواصل الأجيال" وذلك بالتعاون مع جمعية المرأة والمجتمع يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الساعة السادسة مساء بالقاعة المستديرة ( قاعة أمين الرافعي) بالدور الثالث بالنقابة.

يشارك في الجلسة الأولى  سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع، والمفكر الدكتور سمير مرقص والدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتور سامى نصار عميد كلية الإنسانيات والعلوم الإجتماعية جامعة بدر، والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، والدكتور كمال مغيث الخبير التربوي.
ويشارك في الجلسة الثانية عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إيمان رسلان الكاتبة الصحفية المتخصصة بالتعليم، والدكتورة نادية جمال الدين أستاذ كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة.

الصحفي محمود كامل نقابة الصحفيين