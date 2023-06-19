"صحة الشيوخ" توصي بدعم وتطوير خدمات التأمين الصحي في الوادي الجديد.. صور

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، اجتماعا بمجلس النواب بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن "تطوير الخدمات المقدمة بالتأمين الصحي لتشمل المستجدات في التشخيص والأدوية والخدمة الطبية".

حيث طالب النائب مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الصحة بالحزب بالوادي الجديد، هيئة التأمين الصحي بضرورة تطوير وتحديث منظومة تقديم الخدمات الطبية، من خلال ميكنة خدمات الكشف والمتابعة ونماذج التحويلات الخارجية إلى المستشفيات والمعامل الطبية ومراكز الآشعة وجميع الجهات المتعاقدة مع هيئة الـتأمين الصحي، وذلك تيسيرًا على المرضى المستفيدين من خدمات التأمين الصحي.

وأكد “معاذ” في تصريح له، اليوم الإثنين، أنه قد أوصت اللجنة المشتركة بـتطوير وتحديث المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي لتشمل الجديد والحديث في الأمراض والتشخيص والأدوية أيضا وسهولة إجراءات تقديم الخدمات الطبية من تحويلات وتقارير اللجان الطبية والخدمات المتبادلة ونقل الخدمة بين المحافظات، وكذلك استخدام بطاقة التأمين الصحي في شكل منظومة متكاملة على مستوى الجمهورية وكذلك تطوير عيادات التأمين الصحي بالوادي الجديد وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وخاصة في معامل وعيادات الأسنان.

وأفاد أن جميع المساعي الخاصة بتطوير الخدمة الصحية بالوادي الجديد تتم بالتعاون وبالتنسيق وبدعم وإشراف اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأوضح أن المقترح الذي تم تقديمه تضمن تطوير الخدمات بالتأمين الصحي بالمحافظة لتشمل الجديد والحديث في الأمراض والتشخيص والأدوية، ايضا سهولة الإجراءات لتقديم الخدمات الطبية في، التحويلات الطبية،التقارير، اللجان،الخدمات المتبادلة بين المحافظات،نقل الخدمة،استخدام بطاقة التأمين الصحي في شكل منظومة متكاملة علي مستوي الجمهورية، تطوير عيادات التامين الصحي في الوادي الجديد وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، وخاصة في المعامل وعيادات الأسنان.

وأفاد ممثلي هيئة التأمين الصحي، أن الهيئة قامت بميكنة معظم الأنشطة الخاصة بها في إطار العمل على حوكمة وضبط الأداء على مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين، كميكنة حجز العيادات وارشفة الخدمات المقدمة، وميكنة إجراءات قوائم الانتظار، وتسجيل الجهات المتعاقدة وعقودها، والقرارات المكملة لقرارات قوائم الانتظار.

كما كشف ممثلي هيئة التأمين الصحي، أنه جرى ميكنة إجراءات كافة اللجان وذلك تمهيدا للربط مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار منع ازدواجية تقديم الخدمة الطبية للمريض، تقوم الهيئة بإصدار خطابات عدم الانتفاع بالتعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والإدارة العامة للمجالس الطبية واتاحة قاعدة بيانات المنتفعين الخاصة بالتأمين الصحي للمستشفيات المتعاملة مع نفقة الدولة، وعلى الرغم من اتاحة البيانات الا أن بعض المستشفيات تطلب من المواطنين ما يفيد عدم انتفاعهم بمظلة التأمين الصحي.

برلماني بالوادي الجديد يبحث دعم وتطوير خدمات التأمين الصحي لخدمة أبناء المحافظة (1)

برلماني بالوادي الجديد يبحث دعم وتطوير خدمات التأمين الصحي لخدمة أبناء المحافظة (2)

برلماني بالوادي الجديد يبحث دعم وتطوير خدمات التأمين الصحي لخدمة أبناء المحافظة (3)