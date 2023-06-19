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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الكلية الفنية العسكرية تعلن عن بدء تلقي المقترحات البحثية الخاصة بالأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

الحاضنة التكنولوجية
الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية
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أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن بدء تلقى المقترحات البحثية والمشروعات الخاصة بالأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتكنولوجيا الكراسى المتحركة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التصنيعية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية فى دورتها الأولى بالكلية الفنية العسكرية من خلال البريد الإلكترونى( TIPO@mtc.edu.eg ) فى موعد غايته شهر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء مجمع صناعى للأجهزة التعويضية  لذوى القدرات الخاصة.

كما سيتم دراسة المقترحات البحثية المقدمة واختيار الواعد منها لرعايته وتمويله تمويلًا كاملًا لمدة عام قابل للتجديد وبحد أقصى ثلاث سنوات.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة لهم.

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