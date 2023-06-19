بعد تعيينه مديرًا لمسرح العرائس.. من هو الدكتور أسامة محمد علي؟

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، قرارًا بتولي الفنان الدكتور أسامة محمد على، أستاذ مساعد الأشغال الفنية والعرائس بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، منصب مدير مسرح القاهرة للعرائس.

حيث يُعد الدكتور أسامة محمد على، أحد الفنانين الذين يجمعون بين العمل الأكاديمي والممارسة الإبداعية، حيث حصل على ماجستير في العرائس البشرية (الأقنعة والماسكات) عام 1997، كما حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في العرائس المتحركة المسرحية بأنواعها عام 2004.

وشارك أسامة محمد على في العديد من الأعمال الفنية، منذ عام 1998، من بينها تصميم وتنفيذ عرائس عدة عروض مسرحية منها "أوبرا ثلاث شنبات،المحبظاتية، خافية قمر، ثمان شموع علشان سمسم، بيتر والذئاب، مهرجان الحيوانات، والعديد من الأعمال المسرحية الأخرى".

كما أشرف على النشاط المسرحي العرائسي بكلية التربية النوعية، خلال الفترة من 2002 حتى 2008، بالتعاون مع مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومكتبة الإسكندرية، وقام بإعداد كتاب «العرائس» الذي صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1999.

وشارك في عدة احتفالات دولية منها يوم الشباب العالمي (مكتب هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة) والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالعرض المسرحي «حلم علاء الدين» عام 2003، إلى جانب تمثيل مصر في المهرجان المتوسطي لمسرح الطفل بتونس عام 2016، والمشاركة في معرض «الأراجوزات والعرائس الشعبية الدولي» في إطار الاحتفال بمرور 90 عامًا على تأسيس «الاتحاد الدولي لفن العرائس، مهرجان شارل دو فيل، فرنسا 2019».

وأقام "أسامة محمد على ورش عمل «عرائس، ديكور، أداء تمثيلي صوتي، مكساج، إعداد موسيقي»، وإخرج العرض العرائسي «بينوكيو» للمشاركة في احتفالية يوم الصحة العالمي.

وصمم ونفذ شخصيات عرائس المسلسل الرمضاني "زوووو" الذي عرض على قناة "أون تي في".