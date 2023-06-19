رئيس الأسقفية في زيارته للمفتي: نتابع عن كثب مجهوداتكم في كسر حاجز التفرقة

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، التهنئة للدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور سليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية.

وقال رئيس الأساقفة: دار الإفتاء تحمل على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه قضايا الشعب المصرى، إذ نتابع عن كثب مجهوداتكم في كسر حاجز التفرقة من خلال الحوار المشترك مع القيادات الدينية المختلفة.

وأضاف: يسعى المركز المسيحى الإسلامى التابع للكنيسة الأسقفية فى دعم الحوار المسيحى الإسلامى خاصة بين الشباب، مستطردًا: ندعو فضيلتكم للاشتراك في ندوات الحوار التابعة للمركز.

من جانبه قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية: حريصين دائما علي تقديم المشورة للأسرة بشكل عام ودائم وللشباب بشكل خاص.

وأكد “علام”: مصر لديها تعايش حقيقى وغير مفتعل من خلال محاور عدة أهمها المحور المجتمعى إذ أن المواطن المصرى له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.

واستكمل سليم واصف: المجتمع المصرى قوى اجتماعيا ولحمة واحدة إذ نجتمع معا تحت اسم مصر مدى الحياة.

وفى سياق متصل زار رئيس الأساقفة وزارة الأوقاف لتقديم التهنئة بالعيد إذ كان فى استقباله الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بالوزارة، والدكتور أيمن أبو عمرو رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

وأكد الطرفان على تعزيز التواصل بين القادة الدينيين داخل وخارج مصر بهدف العمل الوطني والإنساني المشترك.