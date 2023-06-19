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الإثنين 19 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. هاني فرحات يقود أوركسترا باريس بحضور رؤساء الاتحاد الأوربي وولي العهد السعودي

هانى فرحات
هانى فرحات
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يقام اليوم الإثنين حفل للإعلان عن اكسبو 2030 بباريس ويقود المايسترو هاني فرحات خلاله اوركسترا باريس الفيلهارموني ويعد حفل استثنائي لموسيقي مصري يتولي  قيادة اوركسترا بهذا المستوي العالمي.

يحضر الحفل روساء دول الاتحاد الأوربي وولي العهد السعودي ومجموعة  من الضيوف العالميين.

يذكر أن هاني فرحات تولي في الفترة الأخيرة منصب مدير مهرجان الموسيقي العربية لدورته المقبلة، كما قاد مؤخرا أوركسترا حفل “مشواري” للنجم الكبير محمد منير الذي أقيم في جدة وشارك في الحفل الفنانون أمير عيد، وأحمد سعد، كما شارك في الأوركسترا عازفين عالميين.

هانى فرحات حفل اكسبو