وفد من وزارة الشباب يشارك بمؤتمر بون للمناخ بمقر الأمم المتحدة

شاركت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي للعام الثاني، باجتماعات الأجهزة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ بمؤتمر بون للمناخ، بمقر الأمم المتحدة بمدينة بون بجمهورية المانيا الاتحادية، خلال الفترة من (5-15) يونيو، بمشاركة مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الثقافية والمجتمعية، ضمن وفد الحكومة المصرية وذلك في إطار الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخCOP 27.

وجاءت هذه المشاركة للبناء علي مخرجات ما تم إنجازه خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر في ملف الشباب، والذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي، حيث شهدت الرئاسة المصرية عدد من الإضافات الغير مسبوقة منها تخصيص جناح للشباب والطفل، تعيين مبعوث لرئيس المؤتمر للشباب، إقامة أول منتدي للشباب بناء علي توصيات برنامج عمل جلاسكو خلال يوم الشباب والذي أتاح فرصة للتواصل بين المندوبين الشباب ورؤساء وفود المفاوضات والوزراء، بالإضافة الي التوسع في الدعم لإقامة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للشباب COY17 وتوفير اقامات مخفضة للمندوبين الشباب بالمؤتمر"، ومن المنتظر انتقال الرئاسة من جمهورية مصر العربية الي دولة الامارات العربية المتحدة ديسمبر المقبل.

وشارك ممثل وزارة الشباب والرياضة في جلسات (ACE Dialogue) والمعنية بالتمكين من اجل العمل المناخي"، حيث أشار الي عدد من الاحصائيات والاستبيانات التي عقدتها وزارة الشباب والرياضة فيما يخص الوعي لدي الشباب والنشء بالقضايا المناخية، وعدد من التدريبات والبرامج التي تهدف الي استعراض التجارب الناجحة من الدول المختلفة في تمكين الشباب والنشء في العمل من أجل المناخ، كما شارك في جلسة (Youth Stocktake) لبيان الخطوات القادمة لأليات مشاركة الشباب في عمليات الاتفاقية وما تم إنجازه خلال الرئاسة المصرية بحضور الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر COP28، بالاضافة الي الاجتماعات التنسيقية لمجموعة G77 لتمكين للشباب والنشء من أجل العمل المناخي.

كما عٌقدت عدد من الاجتماعات منها اجتماع الشباب العربي بمؤتمر بون للمناخ بحضور ممثلي الشباب عن دولة الامارات العربية المتحدة، مملكة المغرب، دولة تونس، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، والاجتماع الثنائي بين فريق عمل ملف الشباب بين الرئاسة المصرية وفريق عمل الشباب بالرئاسة الامارتية بقيادة الوزيرة شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ برئاسة COP28، كما عقدت الرئاسة المصرية اجتماع ثنائي مع دائرة الشباب والنشء بالاتفاقية YOUNGO تم خلاله استعراض الخطوات المتخذة من أجل دمج وتمكين الشباب المصري علي المستويين المحلي والدولي.