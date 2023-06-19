المستشار الألماني وأمين عام الناتو يبحثان في برلين قمة الحلف المقبلة في ليتوانيا

الإثنين 19/يونيو/2023 - 03:30 م

بحث المستشار الألماني أولاف شولتز مع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج في برلين اليوم /الإثنين/ قمة الناتو المرتقبة المقرر عقدها يومي 11 و12 يوليو المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس. وناقش شولتز وستولتنبرج التحضيرات الخاصة بالقمة التي ستخصص إلى حد كبير للحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية.

وأكد ستولتنبرج، في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع شولتز، أن قمة الناتو لن تسفر عن دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف، مضيفا: "في قمة فيلنيوس وفي التحضير للقمة، لا نناقش إصدار دعوة رسمية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القادة سيتحدثون عن كيفية تقريب أوكرانيا من حلف الناتو.

في الوقت نفسه، حذر ستولتنبرج من قبول صراع مجمد في أوكرانيا مقابل إنهاء الحرب، وقال "كلنا نريد أن تنتهي هذه الحرب، لكن السلام العادل لا يعني تجميد الصراع وقبول صفقة تمليها روسيا".

وفي غضون ذلك، قال شولتز إن ألمانيا مستعدة لاحتمال استمرار الحرب في أوكرانيا لبعض الوقت، وأضاف "نحن نستعد لذلك ونعدل سياساتنا بناء على ذلك"، مؤكدا أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

ومن المرجح أن يتم خلال قمة فيلنيوس اتخاذ قرار بتمديد ولاية ستولتنبرج حتى قمة الناتو التي تعقد في يوليو 2024 في واشنطن، وقد تحدثت الحكومة الألمانية والدول الأعضاء الأخرى بالفعل لصالح بقاء ستولتنبرج البالغ من العمر 64 عاما في منصبه.