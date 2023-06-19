اليوم.. مران الأهلي "كامل العدد" بعد انضمام الدوليين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات اليوم بصفوف مكتملة بعد انضمام اللاعبين الدوليين عقب المشاركة مع منتخب مصر في مواجهتي غينيا بالتصفيات الأفريقية وجنوب السودان وديا ضمن الأجندة الدولية لـ"فيفا".

ومن المقرر أن يشارك كل من محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا، ومحمد عبدالمنعم وبيرسي تاو وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو، في تدريبات الفريق اليوم الاثنين بملعب التتش استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود، مساء الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف فريق الأهلي، تدريباته مساء أمس الأحد على ملعب ستاد التتش، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق وقاد السويسري مارسيل كولر المران بعد عودته من سويسرا، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.