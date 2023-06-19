احذر ذبح الأضحية في الشارع .. إجراءات مشددة تصل للسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. وقانون البيئة يجرم تلويث الطريق العام بالدماء

بحلول العشر الأوائل من شهر ذى الحجة، يقترب العيد الأضحى، مبشرا بفرحة الذبح ولمة العيلة والعيدية واللبس الجديد وكل مظاهر الاحتفال التى ننتظرها من السنة للسنة، ولكننا وسط الاحتفالات لابد ألا نلوث شوارعنا الجميلة ببقايا الذبح، وأن نلتزم بقوانين البيئة لضمان الاستدامة التى وصى بها مؤتمر المناخ الأخير بمدينة السلام شرم الشيخ للحفاظ على صحة المواطنين المصريين وضيوفهم العرب والأجانب فى أيام العيد وكل عيد ومصر بألف خير.

محافظة القاهرة

حذر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال من الذبح في الشوارع، طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذى ينص على معاقبة من يذبح أضحية فى الطريق العام ويلوثه بالدماء وبقايا مخلفات الحيوان المذبوح بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حال تكرار الفعل.

وحث محافظ القاهرة الناس على الذبح داخل المجازر حفاظا على البيئة والنظافة العامة وصحة المواطنين وللتأكد من سلامة اللحوم ولذلك فتح جميع المجازر الحكومية بالقاهرة (حلوان الآلي ـ السلام ـ طره ـ جيركو ـ الممتاز ) لاستقبال الأضاحي وذبحها وتقطيعها للمواطنين ويوجد كل الادوات المساعدة من كراتين لتعبئة اللحوم بعد التقطيع واجهزة موازين واطباء بيطريين للكشف على الأضاحي قبل الذبح وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

كما صرح محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وقال أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

وشدد محافظ القاهرة على حظر إقامة أي شوادر لعرض لحوم الاضحية وتوزيعها او بيعها كذبائح او حية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم عرقلة الحركة بالشوارع وإعاقة حركة المرور،مما يسبب تعطيل حياة المواطنين وسرعة التعامل بشكل صارم وجاد وبحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى مخالفة بشكل فورى بداية من تحرير المحضر واتخاذ كل الاجراءات بقا للقانون وبالقوة الجبرية.

وطالب محافظ القاهرة، هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة ثم رفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، كما أكد اللواء خالد عبد العال أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

محافظة الجيزة

كما طالب محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بحظر إقامة شوادرعرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق،مؤكدا على أن المخالف سيدفع فورا عشرة آلاف جنية نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة وتم فتح 21 مجزر بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد تحفيزا لهم على تطبيق القانون والذبح في المجازر حفاظا على صحة المواطنين والحفاظ البيئة وطالب الجهات المختصة بتحرى الدقة ومعاينة الاماكن قبل منح التراحيص باقامة الشوادر فى الاراضى الفضاء والا تكون وسط المبانى او المناطق المزدحمة بالكثافات السكانية فى الجيزة لتوفير اماكن انتظار تتسع للازدحام،وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة وتهيب محافظة الجيزة أيضا بالمواطنين الالتزام بالقانون لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.

كما كلف المحافظ كل الإدارت بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام مخالفة دون تصريح من الجهات المختصة ومتابعه تطبيق االقانون بحزم حفاظًا على صحة المواطن والبيئة لضمان الاستدامة.

الطب البيطرى

وعلى جانب آخر أكد د. صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري،اهنىء المصريين بالعيد الاضحى واذكر الاخوة أصحاب محال الجزارة بنص القانون 281 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966 القائل بأنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة وللمواطن،يعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 1994الذي يذبح الأضاحي في الطريق العام أو أمام المنازل، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 وقد تصل العقوبة لـ10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

وطمأن دكتور" زينهم " الناس، أن الذبح مستمر طوال أيام العيد الاضحى داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور، وتوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مخالفات او مشكلات لحلها فور تلقيها، على رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١ وأرقام مديرية الطب البيطري (٢٧٤٢٦٩٩٣، ٢٧٤٢٧٠٥٣ ارضى،وموبايل 01550987957)

الجزارين

يقول محمود ابراهيم السمالوطى "جزار"، ملتزمون بالقانون ونطلب زيادة المجازر،ونحن ملتزمون بالقانون لانه حماية لصحة المواطن فى المقام الاول وكل سنة يعلن عن القانون من جانب المسؤلين ونحن نلتزم به فى القاهرة لكن للاسف هناك مخالفون كثر فى الجيزة والقليوبية والاسكندرية واطالب السلطات باتحاذ اللازم تجاههم لمنع استمرار المخالفات وانا من انصار الحفاظ على البيئة وصحة المواطن والالتزام بالقانون للحفاظ على الصالح العام فى الدولة وذلك من مصلحتنا جميعا لابد من تفعيل القانون عقوبة كل من يخالف، إلا أن هناك سلبية لازم نذكرها حيث أن السلخانات او المجازر بالعداد المتاحة لا تكفى آلاف المواطنين الذين يذبحون الأضحية خلال كل عام، والعائدين من صلاة العيد الذين يرغبون فى الذبح مباشرة يقفون بالطوابير لانتظار دورهم فى الذبح وتلك مهمة صعبة وإذا ما ذهبوا إلى السلخانات المتاحة، فعادة ما تكون تلك السلخانات غير كافية لتزايد الاعداد كل عام عن السابق