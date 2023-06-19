«QNB الأهلي» يصنف ضمن أقوى المؤسسات العاملة في السوق المصرية من «قمة مصر للأفضل»

حصد بنك QNB الأهلي، التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة " أقوى المؤسسات العاملة في السوق المصرية" من «قمة مصر للأفضل» التي نظمتها أموال الغد والتي تعقد هذا العام تحت عنوان "كسر التحدي وتحقيق النجاح...قوة في عصر التغيرات العالمية" وتحتفي بالشخصيات والمؤسسات الأكثر تأثيراً والأفضل أداء بالسوق المصرية.

وتسلم الجائزة محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، بحضور نخبة من الوزراء وكبار المسئولين في الدولة وعدد من القيادات في البنك المركزي المصري والبنوك والمؤسسات المالية وأبرز الشركات.

ويأتي فوز البنك بهذه الجائزة تقديراً لتصنيفه ضمن أقوى المؤسسات العاملة في السوق المصرية وهو ما يعكس أدائه المالي القوي والتزامه بتطبيق أفضل الممارسات في جميع عملياته التشغيلية تنفيذاً لاستراتيجيته التي تعتبر التنمية المستدامة ضمن أهدافها.

ونجح البنك في وقت قياسي في الاستحواذ على أكثر من 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية التي وجه بها البنك المركزي المصري في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل أحد الروافد المهمة لدعم الاقتصاد المصري.

وبهذه المناسبة، أعرب محمد بدير عن سعادته بحصول QNB الأهلي على هذه الجائزة المرموقة التي تعد شهادة جديدة على نجاحه في تنفيذ استراتيجيته لتكريس ريادته وتعزيز حصته السوقية، في الوقت الذي يواصل فيه جهوده لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ويمتلك QNB الأهلي شبكة واسعة من الفروع يصل عددها إلى 232 فرعاً في أغلب المحافظات، إلى جانب أكثر من 900 جهاز صراف آلي لتقديم خدمات مصرفية متكاملة بما يساهم في تعزيز فرص وصول الخدمات المالية إلى العملاء في المناطق النائية والريفية ويدعم استراتيجية البنك المصرفي المصري للشمول المالي.