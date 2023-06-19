بملايين الدولارات.. تماثيل مايكل جاكسون للبيع

في واقعة مثيرة للدهشة ، تم عرض التماثيل الخاصة بملك البوب الراحل مايكل جاكسون الموجودة بمزرعة نيفرلاند للبيع من جديد، ولكن هذه المرة بدلا من بيعها كصفقة شاملة، سيتم بيع كل قطعة بشكل فردي.

ووضعت العشرات من تماثيل جاكسون التي عرضت سابقا في مزرعة نيفرلاند التابعة له في مقاطعة سانتا باربرا بكاليفورنيا للبيع بعد محاولة سابقة لبيع المجموعة بالكامل.

ولا يزال جامع التحف الذي يمتلك 28 قطعة من تماثيل جاكسون في كاليفورنيا يحاول بيع هذه القطع الفنية، وقد قام بتخفيض السعر المطلوب وهو 2.5 مليون دولار أمريكي للمجموعة. وبدلاً من ذلك، يتم بيعها الآن بشكل منفصل، مع تسعير معظم التماثيل في نطاق من خمسة أرقام

ومن بين التماثيل البرونزية، هناك الكثير من التماثيل التي تصور الأطفال، بما في ذلك عمل فني معين بعنوان Kids and Tree Swing بسعر 150.000 دولار، وتشارك قطعة أخرى تسمى Follow the Leader نفس السعر.

ووضعت الأعمال الفنية في الأصل للبيع في أبريل 2021 من قبل شركة "نوبل آرت لوفرز" في دبي.

وللعلم من أن بعض المشترين المحتملين الأثرياء أعربوا عن اهتمامهم، لم يتم إتمام أية صفقات.

وتم عرض التماثيل في معرض مزاد بعد وفاة جاكسون في عام 2009. وتأمل الشركة أنه مع عرض العناصر للبيع الآن على أساس فردي، قد يكون المزيد من المشترين مهتمون بامتلاك قطعة من مزرعة نيفرلاند، بحسب صحيفة مالايا ميل.