برلماني: ثورة 30 يونيو ملحمة شعبية سطرها التاريخ بحروف من نور

قال النائب يونس عبدالرازق فرج، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو المجيدة أعادت مصر للمصريين، وصححت مسار الوطن، وكانت خير بداية لعهد جديد من التقدم والنهوض والرخاء.

وأضاف "فرج" في تصريحات صحفية له اليوم، أن ثورة 30 يونيو ملحمة شعبية سطرها التاريخ بحروف من نور، وقف فيها الشعب المصري العظيم أمام جماعة إرهابية أرادت أن تخرب مصر، ونجح في القضاء على مشروعها الشيطاني الخبيث.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القوات المسلحة الباسلة وقفت مع الشعب المصري في ثورته أمام الجماعة الإرهابية، وانحازت إلى إرادته، فنجحت ثورت 30 يونيو الخالدة في ذاكرة وقلوب جموع المصريين.

واختتم النائب يونس عبدالرازق فرج: "30 يونيو المجيدة ثورة تصحيح شاملة، وبداية لعهد جديد، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أنقذ مصر في الدمار، ووضعها على الطريق الصحيح".