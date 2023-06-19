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الإثنين 19 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

خلال 24 ساعة.. ضبط 4 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط  (2062) مخالفة مرورية متنوعة.  
فى مجال الأمن العام: ضبط (20) قضية .
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (195) حكم قضائى متنوع. 
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

بوزارة الداخلية المخالفات المرورية تهريب