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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية مكثفة.. ضبط 37 كيلوجرام مواد مخدرة بدمياط

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ) ، وقسم شرطة (رأس البر).

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات - كمية من مخدر البانجو وزنت 13 كيلوجراما - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجراما – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة (5 متهمين " لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دمياط حملة