حملة أمنية مكثفة.. ضبط 37 كيلوجرام مواد مخدرة بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ) ، وقسم شرطة (رأس البر).

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات - كمية من مخدر البانجو وزنت 13 كيلوجراما - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجراما – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة (5 متهمين " لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.