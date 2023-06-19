تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمطروح، وضبط مرتكبا الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص "بها عدة جروح طعنية نافذة بالجسم" - مقيم بدائرة القسم).

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدة المجنى عليه قررت قيام نجلها بالتوجه بمركبة "تروسيكل" لشراء بعض المستلزمات.. وفى وقت لاحق عثر الأهالى على المجنى عليه وبه الإصابات المنوه عنها بدائرة القسم، دون المركبة المشار إليها.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل خردة – مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بقيامه بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم وطلب منه مساعدته فى إحضار حقائبه من داخل مبنى تحت الإنشاء ، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدى عليه بإستخدام "سكين" والإستيلاء على مركبة "التروسيكل" الخاص بالمجنى عليه ولاذ بالفرار ، وعقب ذلك قام ببيعها مقابل مبلغ مالى لعميله "سيئ النية" (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وأرشد عن المركبة المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.