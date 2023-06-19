بالفيديو.. الزراعة: تخفيضات على لحوم الأضاحي بمنافذ الوزارة تصل لـ 40 %

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن ملف الأعلاف بوزارة الزراعة كان يدار على أعلى مستوى ومتابعة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكان هناك كم كبير من الإفراجات التي تمت للخامات العالقة في الموانئ المصرية من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف والتي أصبحت تغطي احتياجات السوق المصري وانعكس ذلك بالفعل على تراجع أسعار الأعلاف.

وأضاف "سليمان" في مداخلة هاتفية "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الأعلاف تمثل من 60 إلى 80 % من مصروفات وتشغيل العملية الإنتاجية لمشروعات الثروة الحيوانية، موضحًا أن هناك تراجع في أسعار اللحوم الحية أو الطازجة والمذبوحة.

وتابع، أن وزارة الزراعة وافقت على استيراد ما يزيد عن 170 ألف رأس ماشية من أجل موسم عيد الأضحى المبارك منهم 45 ألف رأس من الدول الأفريقية والسودان الشقيقة للذبح الفوري و20 ألف رأس من اللحوم الضاني، بالإضافة 145 ألف رأس ماشية من الدول الأوروبية للتربية والتسمين والموجودة حاليًا مع إنتاجنا المحلي لتغطية وتلبية كافة الرغبات والأسواق بأسعار متفاوتة.

وأردف، أن وزارة الزراعة لديها حوالي 200 منفذ ومركز تسويقي، بواقع 175 منفذ ثابت وأكثر من 30 منفذ متحرك يغطوا كافة أرجاء الجمهورية، بأسعار بها تخفيضات حوالي 40 % مقارنة بمثيلتها في الأماكن الأخرى.