إنجازات وبطولات المعلم حسن شحاتة في ذكرى ميلاده الـ76

يحتفل اليوم الاثنين المعلم حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمدير الفني التاريخي للفراعنة، بعيد ميلاده الـ 76.

وولد المعلم حسن شحاتة بكفر الدوار، في يوم 19 يونيو 1947، وسطر اسمه بأحرف من نور في تاريخ الكرة المصرية، على المستويين اللاعب والمدرب، فالمعلم حسن شحاتة يعد رمزًا كبيرًا في تاريخ نادي الزمالك، والمدرب التاريخي للمنتخب الوطني الذي قاد الفراعنة للفوز بكأس الأمم الأفريقية في ثلاث مناسبات متتالية.

ونرصد لكم في التقرير التالي إنجازات حسن شحاتة لاعبًا ومدربًا:

حقق حسن شحاتة مع الزمالك الدوري المصري الممتاز: 1977-1978 وكأس مصر أعوام: 1975-1974، 1977-1976، 1979-1978 وكأس أكتوبر: 1974.

وعلى المستوى الفردي فاز المعلم بلقب هداف الدوري المصري الممتاز أعوام: 1977-1976، 1979-1980، وحصد من مجلة الفرانس فوتبول جائزة ثالث أفضل لاعب أفريقي لعام 1974، وأفضل لاعب في آسيا لعام 1970 وأفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية 1974 وأفضل لاعب في مصر 1976 ووسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 1980.

ولم يكتف المعلم بالتاريخ الحافل بالإنجازات كلاعب، ليكتب تاريخًا جديدًا كمدرب مع المنتخب الوطني بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية، في ثلاث مناسبات متتالية 2006، 2008، 2010، في إنجاز غير مسبوق، بالإضافة إلى دورة الألعاب العربية: 2007 ودورة حوض وادي النيل: 2011.

ولمع اسم المعلم كمدرب مع منتخب مصر تحت 20 سنة، بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية للشباب 2003، لينتقل بعدها إلى نادي المقاولون العرب ويحقق لقب كأس مصر 2003-2004 وكأس السوبر المصري 2004.