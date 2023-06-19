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الإثنين 19 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط ‏60610 مخالفات مرورية متنوعة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 60610 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
(19841) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(880) مخالفة السير بدون تراخيص.
(6) دراجات نارية مخالفة.
(20) مخالفة موقف عشوائى.
(16) مخالفة شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

ولوائح المرور السيارات مخالفة مرورية متنوعة