إحالة تشكيل عصابي بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في الأميرية للجنايات

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها علي عملاءهم بدائرة القسم ، إلى المحاكمة الجنائية.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط(4 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" –مقيمين بمحافظة القاهرة)، حال إستقلالهم سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبحوزتهم(كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى –4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والمبلغ من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.