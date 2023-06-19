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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة تشكيل عصابي بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في الأميرية للجنايات

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها علي عملاءهم بدائرة القسم ، إلى المحاكمة الجنائية.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط(4 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" –مقيمين بمحافظة القاهرة)، حال إستقلالهم سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبحوزتهم(كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى –4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والمبلغ من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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