البورصة تتراجع 0.21% في ختام تعاملات اليوم الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.21 %، ليغلق عند مستوى 17,988.95 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX50 بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 3,299.34 نقطة، وانخفض أيضا المؤشر EGX70 بنسبة 0.19 % ليغلق عند مستوى 3,555 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.12%، ليغلق عند مستوى 5,274.09 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.19 %، ليغلق عند مستوى 7,528.79 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 2,958.27 نقطة.

بينما صعد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.02 %، ليغلق عند مستوى 21,773.68 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الاتجاه الشرائي ، مسجلين صافي بنحو 39.9 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 41.6 مليون جنيه.

كما سجل رأس المال السوقي في الختام نحو 1.181 تريليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 2.5 مليار جنيه، بعد التعامل علي مليار سهم، من خلال 82.5 ألف عملية منفذة.