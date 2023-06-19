إحالة مسجلين بتهمة سرقة بطاريات السيارات للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، إحالة مسجلين، بعد توجيه لهم تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكبوت"، للمحاكمة الجنائية.

ويذكر أن معلومات قد وردت لرئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تشير إلي قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكبوت" مُستخدمين سيارة ملك أحدهما.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما "السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 15 واقعة بدائرتي قسمى شرطة "أول الشيخ زايد - أول أكتوبر" وتصرفهما فـى المسروقات لدى عميلهما مالك محل بطاريات "سيء النية" تم ضبطه والمسروقات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.