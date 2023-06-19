سوناك وزيلينسكي يبحثان هاتفيا الاستعداد لقمة الناتو المقبلة

الإثنين 19/يونيو/2023 - 02:50 م

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الإثنين/، توسيع قدرات أوكرانيا العسكرية والتحضير لقمة منظمة حلف شمال الأطلسي /ناتو/ الشهر المقبل في ليتوانيا. وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أشاد سوناك بشجاعة الجنود الأوكرانيين على خط المواجهة للهجوم المضاد، وقال إنه من الواضح أنهم يحرزون تقدما جيدا.

وأكد سوناك ل زيلينسكي أن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء أوكرانيا لأنها تواصل صد القوات الروسية، مضيفا أن الخطوات الصغيرة إلى الأمام ستحقق النجاح.

كما تحدث رئيس الوزراء البريطاني عن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إنه من الواضح أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعملان معا خطوة بخطوة في دعمهما الثابت لأوكرانيا.

كما أعرب سوناك وزيلينسكي عن تطلعهما إلى التحدث في مؤتمر تعافي أوكرانيا، الذي تستضيفه لندن هذا الأسبوع، واتفقا على أنها كانت فرصة فريدة لتأكيد الدعم القوي للقطاعين العام والخاص لأوكرانيا، وإظهار التحول في البلاد والإصلاح المستمر.

وفيما يتعلق ب قمة الناتو الشهر المقبل، قال سوناك إنه يعتقد أن أعضاء الناتو سيظهرون إشارة قوية لدعم أوكرانيا في اجتماع فيلنيوس.