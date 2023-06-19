سقوط شخص من علو في ظروف غامضة بقرية شبرامنت بأبو النمرس

أصيب أحد الأشخاص جراء سقوطه من علو في ظروف غامضة بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شخص من علو بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على أحد الأشخاص مصاب إثر سقوطه من علو جرى نقل المصاب إلى مستشفى شبرامنت لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.