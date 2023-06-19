محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى “صناعى، تجارى، فندقى، زراعى” للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ليكون بحد أدنى ٢٤٥ درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة ١٤٠ درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام بـ٤٠ درجة.

وسيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.

تعرف على تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني:

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