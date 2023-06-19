سفير السودان ومدير تعليم الجيزة يتفقدان امتحانات شهادة الأساس السودانية

استقبل أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، السيد السفير محمد عبدالله القائم بأعمال سفارة دولة السودان الشقيقة بجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارته لمدرسة أمير الشعراء الرسمية التابعة لإدارة جنوب الجيزة تقفد لجان امتحان ( شهادة الأساس ) لطلاب الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية وذلك بحضور دكتور مرتضى على المستشار الثقافى لسفارة السودان وبعض من أعضاء السفارة واطمأن السيد السفير ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على سير العملية الامتحانية والتأكيد على توافر أجواء الراحة والهدوء باللجان وكذلك توفير زائرة صحية بكل مدرسة

جدير بالذكر أنه قد تم تجهيز عدد 6 مدارس بواقع 135 لجنة بعدد 6000 طالب بمدارس ( مدرسة أمير الشعراء الرسمية لغات – مدرسة الشهيد عاطف السادات – مدرسة الجيزة الفنية المتقدمة – مدرسة الميدان الثانوية الصناعية – مدرسة محمد كريم الابتدائية – مدرسة الشرفاء الابتدائية ).

وتقدم السيد السفير بكل الشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على حسن الاستقبال وحسن التنظيم واحتواء أبناء دولة السودان الشقيق وتذليل كل العقبات والمعوقات أمامهم كى يؤدوا امتحانهم فى جو من الراحة والهدوء.

وسوف تتابع مديرية التربية والتعليم بالجيزة امتحانات شهادة الأساس السودانية على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالمديرية لحل أى مشكلات أو صعوبات تواجه القائمين على العملية الامتحانية لأبناء السودان الشقيق .

مع تحيات إدارة العلاقات العامة والاعلام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة