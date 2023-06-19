بلينكن: نهدف لإزالة أي سوء تفاهم مع الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إن زيارته إلى بكين تهدف إلى "إزالة أي سوء فهم" بين الطرفين، مؤكدا أنه يجب تعزيز التواصل الدبلوماسي على مستوى رفيع بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف بلينكن، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، أن واشنطن وبكين متفقتان على أهمية استقرار علاقاتهما الثنائية، مشيرا إلى أنه بحث مع المسؤولين الصينيين التصرفات "الاستفزازية" لبكين في مضيق تايوان.

كما لفت بلينكن إلى أن هناك قضايا كثيرة تختلف فيها الولايات المتحدة مع الصين لكننا سنعمل على تحسين العلاقات معها.