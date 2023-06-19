"الشيوخ": الموافقة على 9 مشروعات قوانين ومشاركة 21 وزيرا خلال دور الانعقاد الثالث

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ ، مشاركة 21 وزيرا من وزراء حكومة المهندس مصطفي مدبولي، فى الجلسات العامة واللجان النوعية للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث.

وجاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالزراق والتى ظاعلن لخالها فض دور الانعقاد فى الموعتد الذى يحدده رئيس الجمهورية.

وأكدت الامانة العامة العامة لمجلس الشيوخ، غن المجلس وافق خلال دور الانعقاد الثالث على 9 مشروعات قوانين و 17 طلب مناقشة عامة من استيضاح سياسة الحكومة لتغير المناخ واستيضاح سياسة الحكومة فى التحول الرقمي ,واستيضاح سياسة الحكومة فى تحسين الوضع السياحي.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ أكد في نهاية دور الانعقاد الثالث للمجلس، إن اللجان النوعية بالمجلس عقدت 773 اجتماعا استغرقت 920 ساعة و53 دقيقة.

وأوضح مجلس الشيوخ، أن اجتماعات اللجان النوعية جاءت بمعدل 49 اجتماعا للجنة التشريعية ولجنة المالية والاستثمار 69 اجتماع والافريقية 67 والأمن القومي 61 اجتماع والمشورعات الصغيرة 57 والطاقة والبيئة 59 والنقل 85 والتعليم 53 اجتماع والشباب والرياضة 56 والصحة 82 والزراعة 74 اجتماع السياحة والآثار 53 اجتماع والشئون الدينية 50 اجتماع.