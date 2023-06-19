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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم محتويات مصنع مهجور بشارع النيل في البدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل المصنع المهجور صليبة للزيوت والصابون  بشارع النيل السعيد بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل المصنع المهجور صليبة للزيوت والصابون  بشارع النيل السعيد بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخلفات علي مساحة 4 × 4 وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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