عبد الرزاق يعلن فض دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، رئيس مجلس الشيوخ ، إن مجلس الشيوخ قام بدوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه ، وأدي النواب بمختلف انتمائهم دورهم بالشكل الذ ي جعلهم أهل للثقة التى وضعها فيهم الشعب معلنا موافقة النواب على فض دور الانعقاد الثالث .

جاء ذلك خلال كلمته فى ختام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث ، وذلك قبيل اعلانه فض دور الانعقاد .

واكد عبدالرزاق أن مجلس الشيوخ وضع على عاتقه بجدارة ترسيخ مكتسبات هامة فى طريق العمل البرلمانى وكان النواب بمختلف انتمائتهم على قدر المسئولية لطبيعة المرحلة ومستجدات الواقع والتى تحتم علينا دعم الاستيراتيجية الوطنية المستدامة الحفاظ على ثوابت الدولة .

وأضاف :" لقد شهد المجلس نشاطا دؤوبا خلال الجلسات العامة واللجان النوعية وانجز كافة مشروعات القوانين التى عرضت عليه وقام بدوره الرقابي ي على اكمل وجه فى اطار ما كفله له الدستور واثبتت التجربة قيام المجلس بالدور الرقابي واقترح العديد من الدراسات والتوصيات التى ارسلها لرئيس الجمهورية واوصي رئيس الجمهورية بتنفيذها .

