محافظ بورسعيد: "التأمين الشامل" حقق تقدما غير مسبوق في مستوى الخدمة الصحية

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، إن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدم غير مسبوق في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن من خلال تطوير المؤسسات الطبية من مستشفيات ووحدات صحية، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية.

وأكد المحافظ، خلال استقباله اللجنة المشكلة من وزارة الصحة لاستلام المبنى البحري لمستشفى السلام، أن المنظومة الطبية الجديدة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الطبي، وقد حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام والإحصاءات.

وشدد على أن القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا ويعمل الجميع لتقديم خدمة مميزة للمواطن.