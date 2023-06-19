بالفيديو.. عضو "الأزهر العالمي للفتوى": العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا

قال الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه يمكننا القول إن الأيام الحالية أفضل من العشر الأواخر من رمضان، قائلًا: "الله أقسم بهن حينما قال والفجر وليالٍ عشر".

وأضاف "عرفة"، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فقال الصحابة يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.

وتابع، أن النبي علمنا اغتنام الوقت واستثماره، موضحًا أن العشر الأوائل من ذي الحجة يفضل فيها الصيام، بجانب العبادات الأخرى، موضحًا أن النبي قال في حديث ورد في صحيح مسلم "من صام يومًا في سبيل الله يبتغي به وجه الله فختم له به دخل الجنة".

وشدد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن المسلم أولى بأن يغتنم هذه الأيام، موضحًا أن الأيام الحالية لا يشترط أن ينوي المسلم الصيام ليلًا، فمن الممكن أن يستيقظ ويبدأ يومه بشكل طبيعي وهو صائم.