تأجيل محاكمة سيدة فاقوس قاتلة طفلها بالشرقية إلى جلسة غد الثلاثاء

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري،، قرارًا بتأجيل محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل ولدها الطفل ذي الخمس سنوات وتقطيع جثته وأكل بعضها بعد طهيها لإخفاء معالم الجثة لسماع شهود الإثبات لجلسة غد الثلاثاء.

وتعود تفاصيل القضية رقم 8619 جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2023،عندما وجهات جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمة هناء محمد حسن، وقررت جهات التحقيق في شمال الزقازيق إحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامهما بأنها في يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر أبريل الماضي، وفي نطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس، انفردت بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، وغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها.