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الإثنين 19 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فنون الكتابة الصحفية وقوالبها داخل مراكز تنمية القدرات بالوادي الجديد

مراكز تنمية القدرات
مراكز تنمية القدرات
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صرح سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، بمواصلة خطة الأنشطة الصيفية للصحافة المدرسية التى بدأت مع بداية اجازة نهاية العام بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وتوجيه عام الصحافة، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

تفتح مراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية أبوابها امام طلاب المحافظة لممارسة كافة فنون وقوالب الصحافة وتنفيذ ورش عمل لصقل وتنمية مهارات الطلاب بالكتابة الصحفية ومنها :

●تصميم مجلة حائط تشمل كافة الفنون الصحفية ( أخبار _ تحقيق _ تقرير _ مقال ......) وشرح شامل للقوالب الصحفية

●تنفيذ ندوة موسعة عن تنمية قدرات الإعلامى الصغير والبرلمانى الصغير

● إعداد وتدريب قارىء النشرة الإخبارية

● كيفية كتابة القصة القصيرة والإعداد الجيد لها

ووجه سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد الشكر والتقدير للجميع لما شهده قطاع تعليم المحافظة من مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية لهذا العام بالأنشطة المختلفة نتاج التعاون الجاد والإخلاص فى العمل والذى كان له ابلغ الأثر في تصدر الجمهورية بمختلف المسابقات .

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