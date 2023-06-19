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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الدائري الأوسطي بالقاهرة الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انقلبت سيارة ميكروباص على أخرى ملاكى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة القاهرة الجديدة اتجاه حلوان مما تسبب فى إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج. 

 تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث أعلى الدائرى الاوسطى اتجاه حلوان بعد مسجد الفتاح العليم.

 وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على أخرى ملاكى مما تسبب فى اصابة 3 أشخاض ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارات المتهشمة بجانب الطريق ، وعادت حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، ، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق. 

انقلاب ميكروباص أعلي الدائرى الاوسطى القاهرة الجديدة إصابة 3 أشخاص تلقي العلاج