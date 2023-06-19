براءة مدرس وربة منزل من الاتجار في الترامادول المخدر

أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة "محمود .م "مدرس و "جيهان .س" ربة منزل محبوسان على ذمة القضية، من تهمة الاتجار في الترامادول المخدر .

وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بأنهم بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حازا و أحرزا جوهراً مخدراً (ترامادول) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد مجري التحريات بالقضية بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين انتقل الى مكان الذى أيقن تواجدهما فأبصر محرزاً كلا منهما لحقيبة فضبطهما مستخلصا إياهم وبفض الأولى حوزة المتهم الأول عثر على كيس بداخله 880 قرصا للترامادول المخدر و مبلغ مالى و هاتف المحمول وبفض الثانية حوزة المتهمة الثانية عثر على كيس بداخله 800 قرص للترامادول المخدر و مبلغ مالي و عزي قصدهما من احراز الجوهر المخدر الاتجار والمبلغ المالى حصيلته و الهاتف المحمول للتواصل .

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بأنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات هي أقراص للترامادول المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.



