المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه والصمت الدولي يشجعه على المزيد

الإثنين 19/يونيو/2023 - 01:07 م

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم /الاثنين/ أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في جنين وغيرها من المدن الفلسطينية، وسط صمت دولي يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم.

وقال المجلس - في بيان له - "إن الشعب الفلسطيني يواجه حكومة متطرفة هدفها القتل والدمار فقط، ومهاجمة المستشفيات والاعتداء على الطواقم الطبية"، مشددا على أنه ما كان لهذه الجرائم أن تحدث دون تواطؤ وصمت دولي وازدواجية معايير من المجتمع الدولي الذي يواصل الصمت».

وحمل المجلس، المجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عن تواصل هذه الجرائم.. داعيا إلى محاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمهم.