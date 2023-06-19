الحبس لمتهم بالتهرب من دفع مليون و350 ألف للضرائب

قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار معتز صادق رئيس المحكمة، وبحضور المستشار أحمد عز وكيل النائب العام، بمعاقبة المتهم "م.ع" غيابيا، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه، وتغريمه مبلغ وقدره مليون و 350 ألف جنيه، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها والمصاريف، لتهربه من دفع الضرائب بقيمة مليون و 350 ألف.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز صادق رئيس المحكمة، وبحضور المستشار أحمد عز وكيل النائب العام. ووجهت النيابة للمتهم تهمة التهرب من دفع مبلغ مليون و350 ألف جنيه للضرائب عن مجمل أعماله، وأحالت النيابة المتهم للمحكمة التي أصدرت حكمها بحبسه 3 سنوات وغرامة مليون و350 ألف جنيه.



