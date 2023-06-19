نشطاء "تويتر" يدشنون هاشتاج "جنين" عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج باسم "جنين" وذلك عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، ومواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت".

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وكانت أبرز التعليقات منددة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها.

وقال أحد النشطاء: " جنين يا حرة، جنين يا ثورة "، وأضاف آخر: "هذا المخيم سينجب باستمرار جرحى وأسرى وشهداء".

وتابعت إحدى الناشطات: "واجب الوقت الان، الدعاء الدعاء لأهلنا في جنين، اخوانكم بحاجة لسلاح الدعاء وهم في موقف معقد وحاسم، امطروا العدو معهم بأسهم الدعاء بظهر الغيب".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اقتحمت منطقة حي الجابريات ومحيطه قرب أطراف مخيم جنين، وداهمت عدة عمارات ونشرت قناصة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين.