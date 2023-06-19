ولي عهد الكويت: على الحكومة الجديدة مسئوليات وواجبات لمواصلة مسيرة الإصلاح

الإثنين 19/يونيو/2023 - 12:49 م

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أنه على الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح مسئوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح واليقظة التامة للمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين.

وقال ولي عهد الكويت -خلال أداء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح اليمين الدستورية اليوم الاثنين- إن واجب الحكومة السعي لتحقيق النهضة الشاملة لوطننا العزيز وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتجسيد العدالة والمساواة، ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول وفوق كل اعتبار، وبذل الجهد باتزان وحكمة مع الالتزام بالثوابت الوطنية مركزين على الأولويات وتحقيق التطلعات على كل المستويات.. وتنفيذ البرامج الحكومية وفق خطط زمنية مرسخين بين الشعب الكويتي العدالة الاجتماعية وحددوا مكامن الخلل ومواطن القصور، وأحسنوا الدراسة والتشخيص مع الوقوف على الأسباب، ووضع الخطط والأهداف؛ للوصول إلى المعالجة والإصلاح لتحقيق التطوير بكل ثقة وارتياح وأن تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم، واطرقوا كافة أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة وتطوير البنية التحتية؛ ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة، يعود أثرها عليهم.

وأضاف ولي عهد الكويت أنه عندما تكون (الكويت) الأمانة الكبرى وصونها وتوفير العيش الكريم لأبنائها الغاية العظمى؛ فإننا جميعا قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبا شركاء في تحقيق رؤيتها وأهدافها متجاوزين العقبات متحدين لتحقيق التطلعات؛ لتظل دولتنا الكويت كما عهدناها مزدهرة ذات مكانة متميزة وأن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة أساس لأي عمل وطني ناجح، وهو الأسلوب الأمثل لإنجاز كافة القضايا الهامة التي تهم الوطن والمواطنين.

ومن جانبه تعهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح أن تكون الوزارة الجديدة أهلا للثقة في حمل المسؤولية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الكويت واضعين نصب أعيننا عدد القضايا العالقة وحجم التحديات الجسام التي تستوجب مواجهتها ومكرسين أنفسنا وخبراتنا وجهودنا لخدمة الكويت وفق التوجيهات السامية لتنفيذ الإصلاح ودفع عجلة التنمية الشاملة في جميع مناحي الحياة ملتزمين في ذلك بأحكام الدستور والقانون ومراعين حريات الشعب ومصالحه وأمواله ومستهدفين فقط مصلحة الكويت مع التأكيد في ذلك على أن يكون التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة وكافة أطياف المجتمع ومؤسساته هي عماد أعمالنا لتحقيق الإنجاز المأمول.

تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الصباح أصدر أمس الأحد، مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح.