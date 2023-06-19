الاحتلال يسحب آلية عسكرية أعطبتها العبوات الناسفة في جنين

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، 3 فلسطينيين، بينهم قاصر، وأصابت 31 آخرين بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، فيما أكد جيش الاحتلال قصف المنطقة بواسطة المروحيات العسكرية، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الإحتلال بدأ عملية إنقاذ جديدة لإخراج قواته من جنين بعد وقوعهم في كمين.

وتهدف العمليات الإسرائيلية حاليا لإخراج المدرعات العسكرية الإسرائيلية المعطوبة من جنين.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مروحيات حربية قصفت منطقة جنين، اليوم الإثنين، بالصواريخ خلال مداهمة كبيرة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية.

كما أكد جيش الاحتلال أن الاشتباكات ما زالت مستمرة، وخلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجنين ومخيمها، وقع عدد من الجنود في كمين تسبب بإصابات طفيفة لست من الجنود الإسرائيليين تم نقلهم للمستشفى بواسطة مروحية، وأن العبوة الناسفة التي استهدفت المركبة العسكرية الإسرائيلية يصل وزنها إلى 40 كيلوجراما.