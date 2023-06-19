الزمالك يقترب من تجديد عقد سيف جعفر لـ4 مواسم

يقترب مجلس إدارة نادي الزمالك، من تجديد عقد، نجم وسط الفريق سيف فاروق جعفر، لمدة 4 مواسم قادمة، ويعقد اللاعب صاحب 23 عامًا، جلسة مع مسؤولي النادي، للاتفاق على الرتوش الأخيرة في العقد.

ويفضل سيف فاروق جعفر، الاستمرار، ضمن صفوف الزمالك في الموسم المقبل، رغم تلقي اللاعب عرضًا رسميًا من بيراميدز، بالإضافة لعرض خارجي من الدوري الإماراتي.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وحسم الزمالك بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب الفوز على بروكسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

ويحرص أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على تنفيذ العديد من الجمل الفنية والأفكار خلال استعدادات الفريق للمواجهة القبلة، وركز على بدء الهجمة بشكل منظم مع الضغط في حال فقدان الكرة، بجانب التركيز على إنهاء الهجمة بأفضل صورة ممكنة.

واكتسب أوسوريو، ثقة مجلس الزمالك، بعد الفوز في آخر مواجهتين في الدوري أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، وأمام طلائع الجيش بهدفين دون رد، بعد البداية الغير موفقة من المدرب الكولمبي.