اجتماع لمناقشة خطة الإصحاح البيئي بأحياء وقرى سفاجا

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم اجتماع مع مسئولي الإدارة الصحية بسفاجا وفريق عمل وزارة الصحة والسكان من قطاع الطب الوقائي، والإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، بحضور الدكتورة نرمين مدير الطب الوقائي بالبحر الأحمر، المنوط بتنفيذ خطة الإصحاح البيئي بالمدينة والتي بدأ تنفيذها من ٢٧مايو الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

أوضح رئيس المدينة، أن الفريق يسعى إلى تحقيق الإصحاح البيئي وهو المحافظة على الأوضاع الصحية من خلال تقديم خدمات جمع النفايات ومعالجة المياه والحد من عوامل التلوث، اعتمادا علي وسائل وخدمات أساسية تفصل الفضلات البشرية ومسببات التلوث وانتشار الأمراض عن البشر بشكل صحي، ويهدف لمكافحة نواقل الأمراض من حشرات وحيوانات وفضلات بشرية وتلوث مياه وذلك لمنع وقوع الأمراض والعدوى وتفشيها بين الناس.

ناقش شعبان خطة العمل وأهداف حملة الإصحاح البيئي بسفاجا وكيفية التنسيق بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من سلامة واستيفاء خزانات المياه بالمنازل للاشتراطات الصحية.

وأضاف رئيس المدينة، أن الحملة تسعى إلي التأكد من سلامة أغطية بلوعات الصرف والتخلص الآمن من محتوياتها ، والتأكد من عدم وجود مخلفات وقمامة بالشوارع ، و تنفيذ أعمال الترصد الحشري ومكافحة ناقلات الأمراض بالمربعات المختارة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نرمين أنه تم تقسيم فريق العمل إلى 6 مجموعات تضم ممثلين من (مكافحة ناقلات الأمراض- صحة البيئة - الثقافة الصحية - مجلس المدينة- الإدارة الصحية بسفاجا)، فضلا عن إعداد فرق متابعة لتنفيذ الأعمال الميدانية من مديرية الشئون الصحية برئاسة د. أميرة سعید محمود مدير مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، والانتهاء من إعداد متطلبات الدعم اللوجستي لفرق العمل الميداني، تحديد واختبار وإعداد خرائط المربعات المختارة للعمل الميداني.

وشدد رئيس المدينة على تكثيف جهود أعمال المكافحة للطور اليرقي للبعوض، وإجراء أعمال المكافحة للطور البالغ للبعوض باستخدام الضباب الحراري بأجهزة الضباب الحراري، و سرعة المرور على خزانات مياه الشرب للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ورصد المخالفات الموجود بالخزانات والعمل على تلافيها.

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