رئيس البرلمان العربي يهنئ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح للإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بدولة الكويت، والإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيرا، مهنئا سموه على الثقة الأميرية السامية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن حكومة الكويت تضم الكثير من الكفاءات وأصحاب الخبرة في مختلف المجالات، داعيا الله بدوام التوفيق للحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأن يسدد على طريق الخير خطاه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء خدمة للكويت وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.