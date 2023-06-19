وزير التموين: إنشاء منطقة لوجستية بكفر الشيخ باستثمارات 6 مليارات جنيه

وضع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر الأساس لمنطقتين "لوجستية /تجارية" بمحافظة كفر الشيخ على مساحة ٢٢ فدانا تتضمن أنشطة متنوعة " تجارة نصف الجملة ، أنشطة تعبئة وتغليف ،ومخازن تبريد وتجميد وانشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وادارية وغيرها من الانشطة الأخرى.

وقال المصيلحي: "إن المناطق اللوجستية فى محافظة كفر الشيخ تتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية/ لوجستية بقيمة استثمارات تصل من ٥ الى ٦ مليارات جنيه"، لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الاخري، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائى للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.‬‬‬

ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة كفر الشيخ ، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة كفر الشيخ والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

وشدد "المصيلحى"، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع اضافة الي المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.