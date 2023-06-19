روبن نيفيز ينتقل إلى الهلال السعودى

أنتقل البرتغالي روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزى، رسمياً إلى نادى الهلال السعودى حتى 2026.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن روبن نيفيز وقع على عقود انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي حتى 2026.

واجتاز اللاعب البرتغالي الجزء الرئيسي من الكشف الطبي مع الهلال، ومن المنتظر صدور الإعلان الرسمي للصفقة هذا الأسبوع.

وحسبما أكدت تقارير "سكاي سبورتس"، فإن وولفرهامبتون وافق على عرض الهلال بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني لشراء لاعب الوسط روبن نيفيز.

يذكر أن روبن نيفيز وصل وولفرهامبتون، قادما من بورتو، في يوليو 2017 وخاض 253 مباراة مع النادي الإنجليزي.

ويعد روبن نيفيز زميل كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في منتخب البرتغال ويرتبط بعلاقة جيدة مع صاروخ ماديرا.