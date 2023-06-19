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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يعزي أسرة عامل توفى إثر حريق محطة وقود المعنا

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة العامل أمين عبدالرازق بمسقط رأسه بمدينة دشنا ، و الذي توفي متأثرا باصابته في الحريق الذي وقع الأسبوع الماضي بمحطة وقود المعنا ، اثناء تفريغ احدي سيارات نقل المواد البترولية لكمية البنزين الموجودة بها ، رافقه احمد جابر وكيل وزارة القوي العاملة ، و عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، و مسئول مديرية التضامن الاجتماعي .

أعرب محافظ قنا عن خالص مواساته لأسرة الشهيد ، داعيا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ، وأن يدخله فسيح جناته ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان ، مؤكدًا أنه تم صرف إعانة عاجلة لأسرة الشهيد والتكفل بمصاريف الجنازة بمعرفة المحافظة و مديرية التضامن الاجتماعي ، كما وجه بسرعة صرف مبلغ ٥٠ الف جنيه كتعويض للأسرة ، ووجه رئيس الوحدة المحلية للمدينة بضرورة توفير وحدة سكنية مناسبة لإقامة أسرة الشهيد بها .


يُذكر أن الشهيد امين عبدالرازق أصيب في حريق محطة الوقود بالمعنا الأسبوع الماضي ، وتم نقله علي الفور بواسطة سيارة الاسعاف إلي مستشفي مرزوق عبدالوهاب المرزوق للطوارئ بجامعة جنوب الوادي ، وتم ايداعه بغرفة العناية المركزة المخصصة لإصابات الحروق إلي أن وافته المنية بالأمس .

أشرف الداودى محافظ قنا إعانة عاجلة العناية المركزة المواد البترولية حريق محطة وقود