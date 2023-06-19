"ثقافية الصحفيين" تدين اتفاق مهرجاني الرباط والداخلة مع الكيان الصهيوني وتطالب بالمقاطعة

تدين اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين المصريين وبأشد العبارات، الاتفاق بين مهرجان الرباط لسينما المؤلف ومهرجان الداخلة السينمائي بدولة المغرب مع ممثلين عن وزارة الثقافة والرياضة بالكيان الصهيوني، الذي يتضمن فتح باب التعاون في المجال السينمائي، من أجل تبادل الخبرات والزيارات، والسعي إلى الإنتاج المشترك للأفلام، إضافة إلى الجانب المتعلق بالمشاركة في المهرجانات السينمائية.

وتعلن اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين المصريين تضامنها الكامل مع مطالب الاتحاد الدولي لمهرجانات السينما العربية والاتحاد العام للفنانين التعبيريين الفلسطينيين، الرافضة لهذا التطبيع، والداعية لمقاطعة المهرجان، وكذلك دعوة كل من مهرجان الرباط لسينما المؤلف ومهرجان الداخلة السينمائي لإيقاف التعاون التطبيعي مع الكيان الصهيوني ولإلغاء هذه الاتفاقية الخطيرة، التي تفضي إلى قيام وفد سينمائي إسرائيلي بزيارة إلى المغرب، من أجل التحضير لإنتاجات سينمائية مشتركة.

وتدعم اللجنة المطالب الخاصة بدعوة جميع المهرجانات السينمائية والمؤسسات وشركات الإنتاج السينمائي وجميع الفنانين والمنظمات الأهلية والدولية المناهضة للتطبيع إلى إدانة هذه الاتفاقية والزيارة التطبيعية القادمة.

وتطالب اللجنة الثقافية والفنية كل الصحفيين المصريين بمقاطعة مهرجان الرباط لسينما المؤلف ومهرجان الداخلة السينمائي وعدم التعامل معهما إلى أن يقوما بإصدار بيان رسمي بإلغاء هذه الاتفاقية.

محمود كامل

وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية والفنية